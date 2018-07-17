Век со дня убийства царской семьи: загадки остались до сих пор

Память убитой 100 лет назад царской семьи почтили в России 100-тысячным крестным ходом. Шествие началось от Храма-на-Крови в Екатеринбурге после ночной литургии. Во главе с патриархом Кириллом верующие пешком преодолели 21 километр. Участие в крестном ходе приняли паломники из Америки, Европы и Новой Зеландии . В колонне крестного хода также шли потомки рода Романовых. Шествие по последнему пути Царственных страстотерпцев продолжалось более четырех часов.

Узнаем ли мы когда-нибудь всю правду о том, что случилось в доме инженера Ипатьева в ночь на 17 июля 1918 года? Своим мнением в студии телеканала «МИР 24» поделился историк, писатель, телеведущий Олег Шишкин

— Несколько дней назад Следственный комитет России повторно подтвердил, что найденные под Екатеринбургом в 1991 году останки, действительно принадлежат членам царской семьи. Все ранее проведенные генетические экспертизы говорят о том же. Вскоре появятся результаты еще четырех экспертиз. Как думаете, почему уже 27 лет в этом вопросе не могут поставить окончательную точку?

Олег Шишкин: Я думаю, что это какая-то особая ситуация внутри Русской православной церкви , которая заинтересована в том, чтобы были определены подлинные останки, здесь говорит желание не ошибиться.

Я себе когда-то сделал секвенирование генома, мне понятно, по какому принципу определяется родство. Y-хромосома у отца и сына и у всех родственников по мужской линии одна и та же. Эти высокие технологии уже освоены.

Я считаю, что останки, которые изучают, принадлежат именно царской семье, сомнений в их подлинности быть не может. А дальше уже тонкости политики.

— Как вы считаете, был у царской семьи шанс спастись? Хотя бы у кого-то из членов?

Олег Шишкин: История очень витиеватая. С одной стороны там был Соловьев — муж дочери Распутина Матрены. Возможность освободиться всегда рассматривалась именно через него. Так было в Тобольске , где он был во время первоначального заключения царской семьи, а потом и в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Думаю, что такая возможность была. Но скорее всего, люди, которые могли бы это сделать, оказались несостоятельными по каким-то причинам. Они упустили эту возможность.

— В прессе был опубликован документ — протокол постановления Уральского областного исполнительного комитета от 14 июля 1918 года о «ликвидации» царской семьи. В документе говорится, что решение было принято по предложению военного комиссара и председателя военно-революционного комитета. Могли уральские революционные власти самостоятельно принять подобное решение?

Олег Шишкин: Властям кто-то это предложил, и они почему-то это приняли. Остается интрига, советовал ли так поступить с царской семьей Владимир Ильич Ленин? У него были личные счеты с царской фамилией, ведь его брат был казнен. Документа с прямым распоряжением не существует. Но ведь от Ленина могло быть и устное распоряжение. В такого рода ситуациях Ленин единолично принимал решения и никого к ним не подпускал. Эту практику позже перенял и Сталин.

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