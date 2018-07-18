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В Тюменской области капитально подновили 22 дома
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В Тюменской области капитально подновили 22 дома 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Капитальный ремонт завершился еще в 22 домах Тюменской области. Подрядчики сдали 9 зданий в региональном центре, 7 в Ишиме, 4 в Тобольске и по одному в Тюменском, Уватском и Юргинском районах. Еще по 8 многоквартирным домам Тюмени готова проектная документация, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте ЖКХ.
Еще на стадии проектирования закладывается применение современных, высокотехнологичных материалов и оборудования. Например, в системах водоснабжения используются трубы из полипропилена, герметичные шаровые краны и дисковые затворы.
При ремонте крыш применяются современные наплавляемые материалы, ПВХ-мембраны и оцинкованный профлист с покрытием из полиэстера, защищающего от износа.
Современные лифты с инверторными двигателями обеспечивают плавность и бесшумность хода, низкий расход электроэнергии и надежность работы.
Для защиты фундаментов от грунтовых вод используется современный, глубоко проникающий в структуру бетона и создающий неуязвимую гидроизоляцию материал на основе специализированного альболита.
Появление на рынке пластинчатых теплообменников позволило внедрить в многоквартирниках схемы отопления, обеспечивающие комфортную температуру. Установка автоматики в инженерных системах домов дает возможность жить в комфорте и экономить: датчики света и движения включают освещение только в присутствии человека, температуру в системах горячего водоснабжения и отопления регулируют микропроцессорные контроллеры. Они же фиксируют расход энергоресурсов и передают данные энергоснабжающим компаниям.
Стоит отметить, что до 18 октября 2018 года в рамках первой трехлетней программы подрядчики должны откапиталить 1 439 зданий в 20 муниципальных образованиях. На сегодня план выполнен на 55%.
Параллельно стартовала вторая «трехлетка» — до 31 декабря 2020 необходимо провести капремонт в 2 149 многоквартирных домах.
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