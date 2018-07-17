Александр Домогаров: Уютная и современная

В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.

Я вырос в районе станции метро «Академическая», и по сей день это мое самое любимое место Москвы . С ним связаны воспоминания моего счастливого детства. Между прочим, у нашего дома был лучший двор! Иногда мне очень хочется вернуться в те времена — все было так светло, беззаботно.

Сказать, что я люблю Москву — значит ничего не сказать. Поэтому я очень трепетно к ней отношусь. Но город, к счастью, хуже не становится. Я вижу комфортную, уютную Москву. По ее скверам и паркам приятно гулять, а какой у нас красивый центр! Москва современная, в меру технологичная, и последнее особенно важно. Недавно я снимался в Японии , и там, конечно, XXIII век — слишком уж все информатизировано. У нас — XXI век, и мне бы хотелось остаться в нем.

Кстати, в Москве есть удобные зоны для рыбалки. Для меня это важно — я обожаю рыбачить. Рыбалка дает мне ощущение медитации.