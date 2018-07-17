Клуб Soho впутал «танцующего миллионера» из Италии в обман с документами

Администрация Soho пошла на прямой обман сотрудников полиции. Они сфабриковали договор между Soho и Джанлуки Вакки [итальянский музыкант], по которому выступление носило безвозмездный характер

Александр Хаминскийчлен Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве.

Джанлука Вакки якобы сам обратился в клуб Soho с просьбой разрешить ему выступить перед своими потенциальными клиентами и если кому-то из гостей он понравится, то в этом случае он заключит с ними возмездный договор и соответственно въедет в Россию по деловой визе, добавил Хаминский.

Они обманули полицейских по одной «простой причине». Безвозмездный характер выступления все равно не допускается как таковое в случае, если иностранец въехал в Россию по туристической визе. В стране действует совместный приказ МВД, ФСБ МИД , который устанавливает виды въездных виз для иностранцев в зависимости от целей посещения России.

Эксперт обратил внимание на 75-й пункт приказа. В целях выступления на безвозмездной основе иностранец должен в обязательном порядке оформить так называемую обыкновенную гуманитарную визу.

Документ устанавливает, что в любом случае выступление иностранцев в клубе, концертном зале, любом другом увеселительном заведении, предназначенном для массовых культурных мероприятий, должно сопровождаться получением деловой визы, либо гуманитарной.

«Туристическая виза не покрывает объем прав, который позволил бы иностранцам выступить в клубе, либо в концертном зале», — пояснил Хаминский.