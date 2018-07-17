Клуб Soho впутал «танцующего миллионера» из Италии в обман с документами 

Администрация московского клуба Soho пошла на обман полиции, чтобы «танцующий миллионер» из Италии Джанлука Вакки смог выступить на их сцене. Коммерческие интересы оказались важнее норм миграционного законодательства. Об этом «360» рассказал член Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве Александр Хаминский.
Администрация Soho пошла на прямой обман сотрудников полиции. Они сфабриковали договор между Soho и Джанлуки Вакки [итальянский музыкант], по которому выступление носило безвозмездный характер
Александр Хаминскийчлен Общественного совета при Главном управлении МВД России по городу Москве.
Джанлука Вакки якобы сам обратился в клуб Soho с просьбой разрешить ему выступить перед своими потенциальными клиентами и если кому-то из гостей он понравится, то в этом случае он заключит с ними возмездный договор и соответственно въедет в Россию по деловой визе, добавил Хаминский.
Они обманули полицейских по одной «простой причине». Безвозмездный характер выступления все равно не допускается как таковое в случае, если иностранец въехал в Россию по туристической визе. В стране действует совместный приказ МВД, ФСБ и МИД, который устанавливает виды въездных виз для иностранцев в зависимости от целей посещения России.
Эксперт обратил внимание на 75-й пункт приказа. В целях выступления на безвозмездной основе иностранец должен в обязательном порядке оформить так называемую обыкновенную гуманитарную визу.
Документ устанавливает, что в любом случае выступление иностранцев в клубе, концертном зале, любом другом увеселительном заведении, предназначенном для массовых культурных мероприятий, должно сопровождаться получением деловой визы, либо гуманитарной.
«Туристическая виза не покрывает объем прав, который позволил бы иностранцам выступить в клубе, либо в концертном зале», — пояснил Хаминский.
Итальянец Джанлука Вакки прибыл в Москву в дни мундиаля. У него была туристическая виза. Вместе с ним был диджей Боб Синклер. Оба занимались концертной деятельностью в городе.