Ещё
В Марий Эл стало больше свиней, овец и коз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Марий Эл стало больше свиней, овец и коз 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С начала этого года в сельскохозяйственных организациях Марий Эл увеличилось поголовье свиней, овец и коз. Об этом сообщает Маристат.
За первые 6 месяцев на предприятиях республики на 9,9% выросло поголовье свиней, более чем на 60% — поголовье овец и коз.
Между тем, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,5%, в том числе поголовье коров — на 0,9%. Однако надои молока на одну корову с начала года составили 3075 кг. Этот показатель на 90 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Напомним, в Марий Эл на 100 голов увеличилось за 2017 год количество лосей (с 6557 тыс. до 6604 тыс.). Поголовье кабанов напротив снизилось более чем на 500 особей (со 1119 тыс. до 562).
Почти на тысячу сократилось количество зайцев-беляков. В начале 2017 года их насчитывалось около 18 960 тыс. особей, на данный момент около 18 072 тыс. Количество рябчиков снизилось на 10 тыс. — с 44 716 тыс. в 2017 году до 30 440 тыс. по состоянию на начало текущего года.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Виктория Скрипаль рассказала о разговоре с сестрой Юлией Опять конец света. Краснодар накрыли постоянные блэкауты Рассекречены характеристики нового iPhone 9
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца73
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II355
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение