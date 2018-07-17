В Марий Эл стало больше свиней, овец и коз

С начала этого года в сельскохозяйственных организациях Марий Эл увеличилось поголовье свиней, овец и коз. Об этом сообщает Маристат.

За первые 6 месяцев на предприятиях республики на 9,9% выросло поголовье свиней, более чем на 60% — поголовье овец и коз.

Между тем, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,5%, в том числе поголовье коров — на 0,9%. Однако надои молока на одну корову с начала года составили 3075 кг. Этот показатель на 90 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, в Марий Эл на 100 голов увеличилось за 2017 год количество лосей (с 6557 тыс. до 6604 тыс.). Поголовье кабанов напротив снизилось более чем на 500 особей (со 1119 тыс. до 562).

Почти на тысячу сократилось количество зайцев-беляков. В начале 2017 года их насчитывалось около 18 960 тыс. особей, на данный момент около 18 072 тыс. Количество рябчиков снизилось на 10 тыс. — с 44 716 тыс. в 2017 году до 30 440 тыс. по состоянию на начало текущего года.

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