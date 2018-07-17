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Десятки человек задержаны в РФ по подозрению в экстремизме
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Десятки человек задержаны в РФ по подозрению в экстремизме 

News.ru 1 час назад
Правоохранители произвели задержание 20 человек в Суворовском районе Тульской области по подозрению в экстремистской деятельности. Оперативные мероприятия прошли сразу по нескольким адресам.
В ходе обысков были изъяты крупные денежные суммы, а также запрещённая литература. Многие из задержанных являются жителями других регионов РФ, пишет «Интерфакс». Предполагается, что все задержанные являлись участниками группы «Партизанская правда» и проводили лекции экстремистского толка.
Ранее News.ru писал о том, что жителя Калининградской области Александра Петровского приговорили к двум годам колонии за аудиосообщения, которые он отправлял в Telegram. Они, согласно материалам дела, носили экстремисткий характер.
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