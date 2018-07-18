Ещё
О росте средней зарплаты в Краснодарском крае объявила администрация
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О росте средней зарплаты в Краснодарском крае объявила администрация 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. По состоянию на май текущего года средняя заработная плата работников организаций составила 34,47 тыс. рублей. Об этом говорится в официальном релизе администрации Краснодарского края.
Также чиновники озвучили самые высокооплачиваемые отрасли.
Больше всего зарабатывают в организациях, занятых добычей полезных ископаемых финансовой и страховой деятельностью, транспортировкой и хранением. Среди обрабатывающих предприятий выше всего заработная плата у работников, занимающихся производством табачных изделий.
Ранее сообщалось и о росте реальной зарплаты. Этот показатель увеличился на 9,2% по сравнению с прошлым годом.
— Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2018 года составила 32,9 тыс. рублей, — сообщает администрация края.
Новая Кубань: последние новости
В Адыгее неизвестные в масках похитили 25-летнего парня Почему я больше не хочу покупать в краснодарском «Магните»: Галицкий ушел, а что осталось? Назначен новый руководитель краевого управления Росреестра
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США357
Украина присвоила четыре санатория в Крыму135
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии385
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи104
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе116
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение