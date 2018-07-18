О росте средней зарплаты в Краснодарском крае объявила администрация

Краснодар . 18 июля — Новая Кубань. По состоянию на май текущего года средняя заработная плата работников организаций составила 34,47 тыс. рублей. Об этом говорится в официальном релизе администрации Краснодарского края

Также чиновники озвучили самые высокооплачиваемые отрасли.

Больше всего зарабатывают в организациях, занятых добычей полезных ископаемых финансовой и страховой деятельностью, транспортировкой и хранением. Среди обрабатывающих предприятий выше всего заработная плата у работников, занимающихся производством табачных изделий.

Ранее сообщалось и о росте реальной зарплаты. Этот показатель увеличился на 9,2% по сравнению с прошлым годом.

— Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2018 года составила 32,9 тыс. рублей, — сообщает администрация края.