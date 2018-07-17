ДОМ.РФ представил концепцию городов будущего на Moscow Urban Forum

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Концепцию развития городов будущего представил единый институт развития в жилищной сфере ДОМ. РФ на Московском урбанистическом форуме. Информация о платформе «Город будущего» размещена на стенде компании, открывшемся в первый день мероприятия.

"В состав платформы входит 10 лабораторий, занимающихся выявлением проблем и сопровождением разработки решений по 10 ключевым направлениям городского развития", — говорится в материалах на стенде ДОМ.РФ Лаборатории будут заниматься проблемами экологии, городских пространств, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, жилья, управления, финансов, а также образования, здравоохранения и спорта, культуры, транспорта и торговли. Платформа «Города будущего» как инструмента развития городских технологий в России учреждается ДОМ.РФ и КБ «Стрелка» при поддержке ВЭБа , указано на стенде.

В ходе работы лабораторий эксперты должны найти решения для того, чтобы российские города стали основой роста национальной экономики. Пока же экономика России не опирается на капитал городов, несмотря на то, что в них проживает 70% населения страны.

Важность развития

Важность развития городов обусловлена тем, что в России треть населения живет в 17 крупных агломерациях, где создается 38% российского ВВП, отмечено в материалах экспозиции ДОМ.РФ. Однако все 1114 городов России должны предлагать качественную среду для жизни и являться центрами притяжения для экономики, говорится в информационных материалах стенда. Одной из задач, необходимых для этого, является улучшение жилищных условий, так как 33% жилья построено до 1970 года и не отвечает современным требованиям, а 45% семей хотят улучшить жилищные условия.

Для этой цели необходимо использовать все мировые тренды жилой среды и обновить устаревшие градостроительные стандарты, которые не позволяют девелоперам строить доступное современное жилье. С этой целью ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» разрабатывает Стандарты комплексного развития территорий, отмечено в экспозиции. Стандарты разрабатываются для развития городской среды всех 1114 российских городов. С этой же целью формируется индекс качества городской среды инструмент мониторинга качества текущего состояния всех сфер городской жизни.

Также стенд отражает тезис о необходимости создании нового образа будущего для городов. В 2017 году ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ и КБ «Стрелка» провели международный конкурс на создание проектов архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России. Участники конкурса разрабатывали проекты жилых зданий в трех моделях жилой среды — малоэтажной, среднеэтажной и центральной.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».