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На выезде с ЖБИ перестроят ТК «Сибирский трактъ»
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На выезде с ЖБИ перестроят ТК «Сибирский трактъ» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге реконструируют ТЦ «Сибирский трактъ», который находится по адресу 40-летия Комсомола, 38. Разрешение на реконструкцию торгового центра в Минстрое Свердловской области выдали в августе прошлого года. В роли застройщика выступает ООО «Реалинвест», относящееся к группе компаний мебельного центра «Гулливер». «Гулливер» также занимает два соседних с «Сибирским трактом» здания.
Как уточнили в Минстрое области, реконструкция предполагает модернизацию первого этажа и обустройство пандуса; в здании будет обустроен второй этаж галерейного типа. Также разрешение подразумевает обустройство новой входной группы, оснащенной лифтом.
Как уточняют эксперты рынка коммерческой недвижимости, разница, скорее всего, в том, что раньше второй этаж «Сибирского тракта» представлял собой пространство открытого типа. Галереи же (то есть коридоры с бутиками,) считаются более современным способом организации ТЦ.
В «Гулливере» подробности реконструкции Е1.RU не раскрыли, но уточнили, что закончить реконструкцию планируется в августе.
На Уралмаше сейчас переделывают торговый центр «Омега» — его часть снесли полностью, чтобы построить новое четырехэтажное здание с подземным этажом и выходом к метро.
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