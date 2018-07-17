На выезде с ЖБИ перестроят ТК «Сибирский трактъ»

Екатеринбурге реконструируют ТЦ «Сибирский трактъ», который находится по адресу 40-летия Комсомола, 38. Разрешение на реконструкцию торгового центра в Минстрое Свердловской области выдали в августе прошлого года. В роли застройщика выступает ООО «Реалинвест», относящееся к группе компаний мебельного центра «Гулливер». «Гулливер» также занимает два соседних с «Сибирским трактом» здания.

Как уточнили в Минстрое области, реконструкция предполагает модернизацию первого этажа и обустройство пандуса; в здании будет обустроен второй этаж галерейного типа. Также разрешение подразумевает обустройство новой входной группы, оснащенной лифтом.

Как уточняют эксперты рынка коммерческой недвижимости, разница, скорее всего, в том, что раньше второй этаж «Сибирского тракта» представлял собой пространство открытого типа. Галереи же (то есть коридоры с бутиками,) считаются более современным способом организации ТЦ.

В «Гулливере» подробности реконструкции Е1.RU не раскрыли, но уточнили, что закончить реконструкцию планируется в августе.

На Уралмаше сейчас переделывают торговый центр «Омега» — его часть снесли полностью, чтобы построить новое четырехэтажное здание с подземным этажом и выходом к метро.