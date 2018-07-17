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Проектирование парка Петра Чайковского в Воткинске намерены закончить в 2018 году
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Проектирование парка Петра Чайковского в Воткинске намерены закончить в 2018 году 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Проектирование проекта «Парк Петра Ильича Чайковского. Времена года» в Воткинске намерены закончить в 2018 году. Первый этап строительно-монтажных работ планируют завершиться в 2019 году, второй — к 2021 году, сообщает муниципальная администрация.
Отметим, что первый этап включает в себя проведение работ по инфраструктуре и общей планировке. Второй этап — установка малых архитектурных форм, нестационарных объектов, аттракционов.
Ранее Воткинск вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов малых городов и исторических поселений. Свои мнения и предложения можно будет высказать на встречах, которые состоятся 24 июля на площадке перед дворцом культуры «Юбилейный» и 31 июля в актовом зале администрации города.
Встречи начнутся в 18:00 по местному времени.
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