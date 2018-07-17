В Австралии начато расследование в отношении телеканала RT

По ее словам, за все время вещания телеканал никогда не получал претензий от регулирующих органов Австралии

"Отказ от регистрации в случае признания нас иноагентом предусматривает уголовное наказание, — пояснила Симоньян . — Вероятно, причина расследования в том, что мы RT".

В случае регистрации в качестве иностранного агента, СМИ обязаны предоставить в соответствующие органы страны вещания идентификационные данные о главе бюро, перечень всех его сотрудников, подробное изложение деятельности филиала и функций каждого из его работников, а также сделать прозрачным свое финансирование.