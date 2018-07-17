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В Австралии начато расследование в отношении телеканала RT
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В Австралии начато расследование в отношении телеканала RT 

Российская Газета 1 час назад
По ее словам, за все время вещания телеканал никогда не получал претензий от регулирующих органов Австралии.
"Отказ от регистрации в случае признания нас иноагентом предусматривает уголовное наказание, — пояснила Симоньян. — Вероятно, причина расследования в том, что мы RT".
В случае регистрации в качестве иностранного агента, СМИ обязаны предоставить в соответствующие органы страны вещания идентификационные данные о главе бюро, перечень всех его сотрудников, подробное изложение деятельности филиала и функций каждого из его работников, а также сделать прозрачным свое финансирование.
Напомним, в ноябре прошлого 2017 года по требованию американских властей телеканал RT был вынужден зарегистрироваться в США иностранным агентом. В руководстве телеканала назвали это решение «противозаконным, дискриминационным, противоречащим принципам демократии и свободе слова». Позже Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT фактически «выкинули из сетки вещания» в США.
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