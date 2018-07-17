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Танцоры из Выхина-Жулебина выступили в финале конкурса «Московские Мастера 2018»
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Танцоры из Выхина-Жулебина выступили в финале конкурса «Московские Мастера 2018» 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Московском многофункциональном культурном центре 13 июля прошел финал конкурса «Московские Мастера 2018». С защитой своих проектов выступили десять финалистов конкурса, борющихся за звание «Лучший культурно-просветительный работник города Москвы».
В числе финалистов была и представительница культурного центра «Лидер» района Выхино-Жулебино — руководитель Московского городского творческого коллектива «Клуб исторических бальных танцев „Alexandrine“ Мария Абросимова. Участники клуба рассказали про важность аутентичности в исторических реконструкциях, о своем подходе к работе и продемонстрировали зрителям грацию бальных танцев эпохи „Ампир“. (ис)
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