Танцоры из Выхина-Жулебина выступили в финале конкурса «Московские Мастера 2018»

В Московском многофункциональном культурном центре 13 июля прошел финал конкурса «Московские Мастера 2018». С защитой своих проектов выступили десять финалистов конкурса, борющихся за звание «Лучший культурно-просветительный работник города Москвы».

В числе финалистов была и представительница культурного центра «Лидер» района Выхино-Жулебино — руководитель Московского городского творческого коллектива «Клуб исторических бальных танцев „Alexandrine“ Мария Абросимова. Участники клуба рассказали про важность аутентичности в исторических реконструкциях, о своем подходе к работе и продемонстрировали зрителям грацию бальных танцев эпохи „Ампир“. (ис)