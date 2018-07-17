Ребята из Печатников побывали на познавательной экскурсии в одном из защитных сооружений гражданской обороны ЮВАО

Около 30 ребят из центра социальной помощи семье и детям «Печатники» (программа «Московская смена 2018») побывали на познавательной экскурсии в одном из защитных сооружений гражданской обороны ЮВАО.

О том, как устроено одно из сотен защитных сооружений Москвы , ребятам рассказал специалист ГУП «СППМ» Александр Федоров . В начале своего рассказа он отметил, что укрытие защищает от поражающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, радиоактивного и светового излучений, отравляющих веществ, бактериологических средств, воздействия высоких температур при пожарах, сообщает портал mos.ru

«В защитном сооружении гражданской обороны, помимо помещения для укрываемых, должно быть помещение для хранения питьевой и технической воды, туалеты, двух— и трехэтажные нары, а также дизельная установка в изолированной комнате и пункт связи, медпункт, аварийные выходы на случай завала основного выхода», — приводит портал слова Федорова.

Вместимость подобного сооружения рассчитана от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. (еп)