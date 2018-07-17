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Ребята из Печатников побывали на познавательной экскурсии в одном из защитных сооружений гражданской обороны ЮВАО
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Ребята из Печатников побывали на познавательной экскурсии в одном из защитных сооружений гражданской обороны ЮВАО 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Около 30 ребят из центра социальной помощи семье и детям «Печатники» (программа «Московская смена 2018») побывали на познавательной экскурсии в одном из защитных сооружений гражданской обороны ЮВАО.
О том, как устроено одно из сотен защитных сооружений Москвы, ребятам рассказал специалист ГУП «СППМ» Александр Федоров. В начале своего рассказа он отметил, что укрытие защищает от поражающих факторов ядерного взрыва, ударной волны, радиоактивного и светового излучений, отравляющих веществ, бактериологических средств, воздействия высоких температур при пожарах, сообщает портал mos.ru.
«В защитном сооружении гражданской обороны, помимо помещения для укрываемых, должно быть помещение для хранения питьевой и технической воды, туалеты, двух— и трехэтажные нары, а также дизельная установка в изолированной комнате и пункт связи, медпункт, аварийные выходы на случай завала основного выхода», — приводит портал слова Федорова.
Вместимость подобного сооружения рассчитана от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. (еп)
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