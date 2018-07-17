С улицы Полбина убрали яму

Работы были проведены в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Денис Тушов.

«Замечание устранено, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на тротуаре», — говорится в сообщении за подписью Дениса Тушова.

Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)