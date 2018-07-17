Ещё
С улицы Полбина убрали яму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С улицы Полбина убрали яму 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Работы были проведены в установленные законом сроки после обращения местного жителя на портал «Наш город». О результатах отчитался генеральный директор ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» Денис Тушов.
«Замечание устранено, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на тротуаре», — говорится в сообщении за подписью Дениса Тушова.
Напомним, что портал «Наш город» создан для оперативной связи жителей с органами исполнительной власти. За несколько лет работы с помощью сайта решено более двух миллионов проблем. (еп)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
Более сотни исполнительных листов по должникам за ЖКУ из Печатников сданы в службу судебных приставов На Шоссейной улице прошел открытый урок по суставной гимнастике Козырек подъезда на улице Кухмистерова привели в порядок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца73
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II355
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение