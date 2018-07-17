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В центре госуслуг на Тимирязевской расширился перечень сервисов
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В центре госуслуг на Тимирязевской расширился перечень сервисов 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В центре «Мои документы», который обслуживает жителей Тимирязевского района, стали предоставлять новую услугу. Теперь все желающие могут подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Ранее за услугой приходилось обращаться в налоговую инспекцию.
— За оформлением налогового вычета жители столицы могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8.00 до 20.00, — рассказал представитель пресс-службы центров «Мои документы».
При себе необходимо иметь паспорт, уведомление, а также при наличии — копию ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Районный центр госуслуг расположен по адресу Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1. (мю)
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