В центре госуслуг на Тимирязевской расширился перечень сервисов

В центре «Мои документы», который обслуживает жителей Тимирязевского района, стали предоставлять новую услугу. Теперь все желающие могут подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Ранее за услугой приходилось обращаться в налоговую инспекцию

— За оформлением налогового вычета жители столицы могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 8.00 до 20.00, — рассказал представитель пресс-службы центров «Мои документы».

При себе необходимо иметь паспорт, уведомление, а также при наличии — копию ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Районный центр госуслуг расположен по адресу Тимирязевская ул., д. 8, корп. 1. (мю)