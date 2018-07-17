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Тверская область профинансирует создание инфраструктуры Ржевского мемориала
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Тверская область профинансирует создание инфраструктуры Ржевского мемориала 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 17 июля. Тверская область выделит средства на создание инфраструктуры вокруг мемориала памяти павших под Ржевом советских солдат. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Руденя.
"Военно-историческое общество сейчас проводит консультации и дорабатывает проект. Тверская область внесет свой вклад, профинансировав создание инфраструктуры и подъездных путей к памятнику", — сказал Руденя. Кроме того, по словам губернатора, на строительство мемориала планируется направить средства министерства культуры РФ и Союзного государства.
Увековечить память бойцов, павших под Ржевом, предложила инициативная группа ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана руководством Союзного государства, а также министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом. Итоги международного конкурса по увековечиванию памяти советских солдат, павших под Ржевом, подвели в начале мая, признав лучшим проект скульптора Андрея Коробцова.
Помимо основной скульптурной композиции — фигуры советского солдата высотой около 20-30 м, в состав мемориала планируется включить музейный комплекс, символизирующий Ржев, разрушенный в ходе военных действий. Мемориал планируется создать к 75-летию Великой Победы. Предполагается, что он будет виден с федеральной трассы М9 "Москва — Рига", по которой ежедневно проезжают тысячи автомобилей.
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 млн человек. Сражения за Ржев имели огромное значение для достижения Красной армией, в конечном итоге, коренного перелома в Великой Отечественной войне. В 2007 году Ржеву присвоено почетное наименование «Город воинской славы».
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