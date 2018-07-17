Тверская область профинансирует создание инфраструктуры Ржевского мемориала

"Военно-историческое общество сейчас проводит консультации и дорабатывает проект. Тверская область внесет свой вклад, профинансировав создание инфраструктуры и подъездных путей к памятнику", — сказал Руденя. Кроме того, по словам губернатора, на строительство мемориала планируется направить средства министерства культуры РФ и Союзного государства.

Увековечить память бойцов, павших под Ржевом, предложила инициативная группа ветеранов Великой Отечественной войны. Идея была поддержана руководством Союзного государства, а также министерством культуры РФ и Российским военно-историческим обществом . Итоги международного конкурса по увековечиванию памяти советских солдат, павших под Ржевом, подвели в начале мая, признав лучшим проект скульптора Андрея Коробцова

Помимо основной скульптурной композиции — фигуры советского солдата высотой около 20-30 м, в состав мемориала планируется включить музейный комплекс, символизирующий Ржев, разрушенный в ходе военных действий. Мемориал планируется создать к 75-летию Великой Победы. Предполагается, что он будет виден с федеральной трассы М9 " Москва Рига ", по которой ежедневно проезжают тысячи автомобилей.

В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 млн человек. Сражения за Ржев имели огромное значение для достижения Красной армией, в конечном итоге, коренного перелома в Великой Отечественной войне. В 2007 году Ржеву присвоено почетное наименование «Город воинской славы».