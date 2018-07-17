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Нарушителей процедуры долевого строительства оштрафуют
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Нарушителей процедуры долевого строительства оштрафуют 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Для того, чтобы защитить права и кошельки граждан, авторы инициативы предлагают установить штрафы за нарушение процедуры долевого строительства. Так, например, за необоснованное принятие должностным лицом решения о выдаче либо отказе в выдаче заключения о соответствии законодательству об участии в долевом строительстве штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей. Как поясняет глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, заключение о соответствии — это не разрешение на строительство. Но именно этот документ дает застройщикам возможность начать привлекать средства граждан.
Предлагается также штрафовать за непредоставление информации в единую информационную систему жилищного строительства. Штраф для должностных лиц в этих случаях составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч. За повторное правонарушение должностных лиц оштрафуют от 40 до 80 тысяч рублей. Или им грозит дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Штраф для юридических лиц составит от 200 до 400 тысяч рублей. Рассматривать дела о таких административных правонарушениях будут судьи либо контролирующие органы.
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