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22 июля Псков отметит своё 1115-летие
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22 июля Псков отметит своё 1115-летие 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Дом офицеров готовит праздничные мероприятия к Дню города. Они пройдут 22 июля в сквере возле Дома офицеров.
В 14 часов здесь развернутся аттракционы. Рядом с которыми можно будет вкушать сладкую вату и кататься на лошадях. В 16 часов с концертом выступит Духовой оркестр Псковского гарнизона. А через час начнется праздничная концертная программа «Моя малая Родина — часть большого Отечества!»
Завершатся празднества традиционным солдатским привалом, показательными выступлениями военнослужащих и солдатской кашей.
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