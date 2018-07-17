22 июля Псков отметит своё 1115-летие

Дом офицеров готовит праздничные мероприятия к Дню города. Они пройдут 22 июля в сквере возле Дома офицеров.

В 14 часов здесь развернутся аттракционы. Рядом с которыми можно будет вкушать сладкую вату и кататься на лошадях. В 16 часов с концертом выступит Духовой оркестр Псковского гарнизона. А через час начнется праздничная концертная программа «Моя малая Родина — часть большого Отечества!»

Завершатся празднества традиционным солдатским привалом, показательными выступлениями военнослужащих и солдатской кашей.