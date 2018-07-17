Генпрокурору рассказали, по чьей вине срывается программа капремонта 

На совещании в Генеральной прокуратуре РФ под председательством генпрокурора Юрия Чайки председатель Комиссии Общественной палаты РФ по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике, член Экспертного Совета Правительства РФ Светлана Разворотнева подняла вопросы исполнения законодательства в сфере капитального ремонта жилого фонда на территории Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального и Южного ФО. Как сообщает пресс-служба НП «ЖКХ Контроль», это было сделано в присутствии министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, генерального директора ГК «Фонд содействия реформирования ЖКХ» Константина Цицина, генерального директора Единого института развития в жилищной сфере «ДОМ РФ» Александра Плутника, представителей администрации Президента, депутатов Госдумы, прокуроров субъектов РФ и заинтересованных министерств и ведомств.
Она отметила, что не все конструктивные элементы многоквартирных домов включаются в программы. Наибольшее беспокойство вызывают следующие регионы: Ивановская область, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан. В Тверской области в программы включены даже не все дома. По темпу включения домов в краткосрочные программы наибольшее беспокойство вызывают Владимирская область, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Тамбовская область, КБР, Карелия, Смоленская область, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Коми, Республика Крым, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Тверская область, город Севастополь, Архангельская область. Все эти регионы демонстрируют риск неисполнения программ в намеченные сроки. К примеру, центр «ЖКХ Контроль» Тверской области при проведении общественных проверок установил, что к концу этого года в ряде муниципальных образований программа будет выполнена лишь на 3-5%. При этом значительное количество многоэтажек в данных муниципальных образованиях вообще не включены в программу.
Говоря о выполнении ранее утвержденных программ, Разворотнева выделила проблему низких показателей их выполнения (Астраханская, Курская, Псковская области, Пермский край). В Ставрополе, например, в 2017 году администрации заставляли собственников добровольно переносить срок ремонта домов, и на данный момент времени некоторые дома перенесены на более поздний срок без каких-либо существенных причин, кроме одной — нехватка денег на счете ФКР. Есть случаи, когда собственники даже под давлением, не принимали решения на перенос, а дом все равно оказался передвинут на более поздний срок. При этом наблюдается усиливающийся рост неиспользованных денежных остатков на счетах. Наибольшее беспокойство тут вызывают Тверская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Нижегородская область, Республика Коми, Кировская область, Волгоградская область, Республика Ингушетия, Псковская область, Пермский край.
Параллельно наблюдается финансовая неустойчивость региональных операторов по ряду причин, среди которых, например, отсутствие софинансирования фондов капитального ремонта со стороны региональных и местных бюджетов. В 2017 году предусмотрели средства на софинансирование Владимирская область, город Москва, город Санкт-Петербург, Калининградская область, Костромская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Саха (Якутия) , Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан, Ростовская область, Самарская область, Сахалинская область, Удмуртская Республика. Однако далеко не все регионы выделили на запланированные работы средства.
Кроме того, по словам эксперта, наблюдается низкий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. Самые проблемные по итогам 2017 года — Республика Северная Осетия-Алания (21,28%), Республика Дагестан (27,54%), Республика Ингушентия (30,15%), Кабардино-Балкарская Республика (36,15%), Республика Крым (48,73%). Причиной тому целый комплекс проблем: отсутствие на Кавказе и в Крыму системы безналичных расчетов, отсутствие выверенных баз данных по плательщикам и реестров многоквартирных домов, плохая организация работы по сбору средств.
В свою очередь процесс контроля собственников за качеством ремонта осложняет то, что проекты и сметы работ по конкретным домам не размещаются в открытом доступе и не всегда доступны общественности. Так, в Ленинградской области системно вводятся в заблуждение собственники при согласовании смет на производство проектных работ и работ по капитальному ремонту. Под давлением: «…если завтра не подпишете, дом ремонтироваться не будет и сдвинется на сколько-то лет назад…», фонд принуждает согласовывать финансовые документы. Общественниками зафиксирован ряд случаев, когда при проведении капитального ремонта региональный оператор выполняет работы, не предусмотренные сметной документацией, о чем были поставлены в известность специалисты комитета государственного жилищного надзора. Есть и обратная сторона, когда регоператор осваивает средства собственников, включая в сметы и выполняя работы, не входящие в перечень работ по капитальному ремонту.
По словам докладчика, фактический срыв региональных программ капитального ремонта зафиксирован в следующих субъектах: Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Крым.
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