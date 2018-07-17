Генпрокурору рассказали, по чьей вине срывается программа капремонта

Кроме того, по словам эксперта, наблюдается низкий уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. Самые проблемные по итогам 2017 года — Республика Северная Осетия-Алания (21,28%), Республика Дагестан (27,54%), Республика Ингушентия (30,15%), Кабардино-Балкарская Республика (36,15%), Республика Крым (48,73%). Причиной тому целый комплекс проблем: отсутствие на Кавказе и в Крыму системы безналичных расчетов, отсутствие выверенных баз данных по плательщикам и реестров многоквартирных домов, плохая организация работы по сбору средств.

В свою очередь процесс контроля собственников за качеством ремонта осложняет то, что проекты и сметы работ по конкретным домам не размещаются в открытом доступе и не всегда доступны общественности. Так, в Ленинградской области системно вводятся в заблуждение собственники при согласовании смет на производство проектных работ и работ по капитальному ремонту. Под давлением: «…если завтра не подпишете, дом ремонтироваться не будет и сдвинется на сколько-то лет назад…», фонд принуждает согласовывать финансовые документы. Общественниками зафиксирован ряд случаев, когда при проведении капитального ремонта региональный оператор выполняет работы, не предусмотренные сметной документацией, о чем были поставлены в известность специалисты комитета государственного жилищного надзора. Есть и обратная сторона, когда регоператор осваивает средства собственников, включая в сметы и выполняя работы, не входящие в перечень работ по капитальному ремонту.

По словам докладчика, фактический срыв региональных программ капитального ремонта зафиксирован в следующих субъектах: Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Крым.

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