На новых игровых площадках в Ноябрьске установят системы видеонаблюдения 

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В Ноябрьске построят современный тепличный комплекс

В больнице Ноябрьска скончалась онкобольная модель Виталина Афанасова

Житель Ноябрьска обнаружил на участке у дома собаку с пулевыми ранениями