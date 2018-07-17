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На новых игровых площадках в Ноябрьске установят системы видеонаблюдения
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На новых игровых площадках в Ноябрьске установят системы видеонаблюдения 

Noyabrsk24.ru 2 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Таким образом власти намерены сберечь игровые и спортивные комплексы от вандалов. Об этом журналистам рассказал главный архитектор города Владимир Спиридонов. Ко Дню города подрядчики должны полностью завершить работы по обустройству шести многофункциональных площадок. Однако уже к началу августа строители готовятся сдать в эксплуатацию площадку на проспекте Мира на территории старого рынка. «Часть работ была проведена в 2017 году, территорию подготовили. Сейчас подрядная организация завершает установку игровых конструкций. Покрытие на детской площадке будет прорезиненное, как требуют правила безопасности. Однако хотелось бы напомнить горожанам, что на данный момент на этом объекте еще ведутся работы и пребывание детей здесь небезопасно», — подчеркнул Спиридонов. Параллельно работы ведутся у 9, 12 и 13 школ, в поселке Железнодорожников и в микрорайоне Вынгапуровский. Устанавливают площадки на землях общего пользования. Обслуживать комплексы будут за счет городского бюджета.
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