В Грозном откроется представительство международной ассоциации исламского бизнеса

Международная организация исламского бизнеса объединяет порядка 50 тыс. компаний и предприятий 72 стран мусульманского мира.

"Это знаменательное событие. Соглашение предусматривает работы в различных отраслях: бизнес, обмен студентами, туризм. Приезд турецкой делегации и [подписанное] соглашение — только первые шаги, в дальнейшем мы намерены укреплять наше взаимовыгодное сотрудничество", — сообщил журналистам после церемонии подписания президент ТПП Чечни Салман Кимаев.

По его мнению, подписанное соглашение «станет площадкой выхода Чечни на международные рынки для привлечения инвестиций в экономику республики».

Кимаев также сообщил о планах проведения в Стамбуле экономического форума «Турция-Чечня», но не уточнил сроки.