В Грозном откроется представительство международной ассоциации исламского бизнеса 

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Представительство международной ассоциации исламского бизнеса UB-MAB TRKYE планируется открыть в Грозном. Это предусмотрено соглашением, которое было подписано во вторник между Торгово-промышленной палатой Чечни и организацией исламского бизнеса, штаб-квартира которой расположена в Турции.
Международная организация исламского бизнеса объединяет порядка 50 тыс. компаний и предприятий 72 стран мусульманского мира.
"Это знаменательное событие. Соглашение предусматривает работы в различных отраслях: бизнес, обмен студентами, туризм. Приезд турецкой делегации и [подписанное] соглашение — только первые шаги, в дальнейшем мы намерены укреплять наше взаимовыгодное сотрудничество", — сообщил журналистам после церемонии подписания президент ТПП Чечни Салман Кимаев.
По его мнению, подписанное соглашение «станет площадкой выхода Чечни на международные рынки для привлечения инвестиций в экономику республики».
Кимаев также сообщил о планах проведения в Стамбуле экономического форума «Турция-Чечня», но не уточнил сроки.
Турецкая делегация, которую возглавляет советник президента Айше Тюркменоглу, прибыла в Грозный во вторник. В программе трехдневной поездки переговоры с представителями бизнеса Чечни, посещение предприятий, встреча с главой региона Рамзаном Кадыровым.