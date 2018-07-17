Виктория Скрипаль намерена вновь обратиться за визой

Англия несколько раз отказывала Виктории в визе. В последний раз, по ее словам, отказ был обоснован низкой зарплатой. «У меня выше среднего заработная плата, но считается, что этого недостаточно. Я не могу сделать себе зарплату полмиллиона или миллион», — сказала она РИА Новости.

По словам Виктории, визу она намерена подавать в конце июля, предполагая, что к тому времени у нее может появиться официальный статус кандидата в депутаты в ярославскую облдуму. Она баллотируется от "Справедливой России" , но процедура регистрации еще не пройдена. «Скорее всего, это (статус кандидата в депутаты — ред.) будет еще один камушек против того, чтобы меня туда пустили», — отметила она.

Виктория скептически относится к своим шансам получить визу.

"Но я попытаюсь… Хочу приехать и своими глазами посмотреть на Великобританию", — подчеркнула Скрипаль, отметив, что все документы для получения визы у нее «уже давно собраны».