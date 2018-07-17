Виктория Скрипаль намерена вновь обратиться за визой 

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Виктория Скрипаль заявила, что хочет «своими глазами» увидеть Великобританию и намерена в конце июля вновь подать документы на получение визы.
Англия несколько раз отказывала Виктории в визе. В последний раз, по ее словам, отказ был обоснован низкой зарплатой. «У меня выше среднего заработная плата, но считается, что этого недостаточно. Я не могу сделать себе зарплату полмиллиона или миллион», — сказала она РИА Новости.
По словам Виктории, визу она намерена подавать в конце июля, предполагая, что к тому времени у нее может появиться официальный статус кандидата в депутаты в ярославскую облдуму. Она баллотируется от "Справедливой России", но процедура регистрации еще не пройдена. «Скорее всего, это (статус кандидата в депутаты — ред.) будет еще один камушек против того, чтобы меня туда пустили», — отметила она.
Виктория скептически относится к своим шансам получить визу.
"Но я попытаюсь… Хочу приехать и своими глазами посмотреть на Великобританию", — подчеркнула Скрипаль, отметив, что все документы для получения визы у нее «уже давно собраны».
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — двоюродная сестра Виктории Скрипаль, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.