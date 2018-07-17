Горожане могут подать уведомление об участке земли, в отношении которого применяется налоговый вычет, на Ленинградском шоссе

В центре госуслуг «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино появился новый сервис. Теперь здесь можно подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.

— Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, — уточнила Репина. — Сейчас жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 08.00 до 20.00, без привязки к месту жительства.

При себе необходимо иметь паспорт, уведомление, а также копию ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок.

Напомним, что центр «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино находится по адресу: Ленинградское шоссе, 108. (еп)