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Горожане могут подать уведомление об участке земли, в отношении которого применяется налоговый вычет, на Ленинградском шоссе
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Горожане могут подать уведомление об участке земли, в отношении которого применяется налоговый вычет, на Ленинградском шоссе 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В центре госуслуг «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино появился новый сервис. Теперь здесь можно подать уведомление о земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы центров госуслуг Москвы Екатерина Репина.
— Ранее эту услугу можно было получить только в налоговых инспекциях, — уточнила Репина. — Сейчас жители могут обратиться в любой центр госуслуг в удобное время с 08.00 до 20.00, без привязки к месту жительства.
При себе необходимо иметь паспорт, уведомление, а также копию ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок.
Напомним, что центр «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино находится по адресу: Ленинградское шоссе, 108. (еп)
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