Ещё
МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.
«Рассмотрев заявления кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина в количестве 130 человек», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Власти Москвы планируют перевести в электронных вид 16 услуг сетевых компаний до конца года Согласован проект капремонта филиала психоневрологического центра им. З.Соловьева в Кунцево Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-июне вырос на 8% - до 3,5 млн человек
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России217
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство59
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона19
Казаки просят отменить пенсии594
Путин допустил обострение ситуации на Украине232
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение