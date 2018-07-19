МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Рассмотрев заявления кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина о назначении доверенных лиц, заявления граждан о согласии быть доверенными лицами, Мосгоризбирком решил зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность мэра Москвы С. Собянина в количестве 130 человек», — сказала член МГИК Рима Кузнецова.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.