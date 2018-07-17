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«Витесс» — «Локомотив» — 3:0 (обзор)
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«Витесс» — «Локомотив» — 3:0 (обзор) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между голландским «Витессом» и российским «Локомотивом» — 3:0.
Видео: «Витесс» — «Локомотив» — 3:0.
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