Жители Митина поучаствуют в фотоконкурсе «Мой зверь»

Дирекция природной территории «Серебряный бор» организует фотоконкурс «Мой зверь», приуроченный к Всемирному дню бездомных животных, который отмечается 19 августа.

— К сожалению, не у всех есть свой теплый дом и заботливый хозяин. Но каждый из нас может вдохновить других людей на помощь животным, которые в этом нуждаются. Для этого нужно сфотографировать своего домашнего любимца и показать другим. Авторы лучших работ получат призы. Чем ярче и оригинальнее получится фотография — тем лучше, — отметили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

Распечатанную фотографию в формате А4 или А3 нужно принести по адресу ул. Таманская, 2А, стр. 1 или прислать на электронную почту: dir-serbor-eco@eco.mos.ru (размер электронного фото — не менее 1,5 мб). К фотографии обязательно нужно приложить заявку с названием работы, ФИО, возрастом, телефоном и электронной почтой. Количество фото от одного человека — не более двух.

Работы на конкурс принимаются с 24 июля по 17 августа (включительно). Победители будут определены 22 августа, а самые лучшие работы разместят на выставке в парке «Skazka» (Крылатская, 18), где ими можно будет полюбоваться с 23 августа по 7 сентября. Кроме того, из отобранных работ на выставке будет выделен еще один победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Посетители парка сами выберут лучшую работу, проголосовав за нее. Этот победитель будет объявлен 11 сентября.

Присоединиться к конкурсу можно и в социальной сети Инстаграм. Под фотографией своего питомца необходимо указать два хэштега: #зверятавсемребятам и #хвоступодому. Автор фотографии, набравшей наибольшее количество лайков к 11 сентября, получит отдельный приз.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (499) 199-01-10 и на сайте Мосприроды: www.mospriroda.ru. (ср)