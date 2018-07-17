Госдума ратифицирует соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Данная программа направлена на реализацию совместных приграничных проектов Ленинградской области Санкт-Петербурга и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южное Саво, Южная Карелия, она также служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.

Как указывается на сайте кабмина, на реализацию соглашения направят средства федерального бюджета в размере 18,1 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 72,3 миллиона евро.