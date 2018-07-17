Ещё
Госдума ратифицирует соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума ратифицирует соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Данная программа направлена на реализацию совместных приграничных проектов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южное Саво, Южная Карелия, она также служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.
Как указывается на сайте кабмина, на реализацию соглашения направят средства федерального бюджета в размере 18,1 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 72,3 миллиона евро.
Соглашение между РФ, Финляндией и Евросоюзом было подписано российской стороной 29 декабря 2016 года в Москве.
Парламентская газета: последние новости
Военная полиция накажет военнослужащих за курение в неположенном месте Минтранс предложил продлить контракт гендиректора «Аэрофлота» Первая победа морской авиации России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца72
Погиб Тагир Вагапов6
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II342
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде214
Тест: Выжили бы вы в царской России?67
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение