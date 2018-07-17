Госдума ратифицирует соглашение о приграничном сотрудничестве с Финляндией 

Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Данная программа направлена на реализацию совместных приграничных проектов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южное Саво, Южная Карелия, она также служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.
Как указывается на сайте кабмина, на реализацию соглашения направят средства федерального бюджета в размере 18,1 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 72,3 миллиона евро.
Соглашение между РФ, Финляндией и Евросоюзом было подписано российской стороной 29 декабря 2016 года в Москве.