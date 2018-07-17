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Цветы из гофрированной бумаги создали жители Некрасовки
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Цветы из гофрированной бумаги создали жители Некрасовки 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках городского проекта «КультЛето» в воскресенье, 15 июля, в фойе Дома культуры «Заречье» района Некрасовка состоялась очередная творческая инициатива «Корзина летних идей». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Для жителей Некрасовки был проведен мастер-класс по изготовлению объемных цветов из гофрированной бумаги от активных участников клуба общения людей с ограниченными возможностями «Живой родник», — пояснил специалист учреждения.
Ранее, 8 июля, в День семьи, любви и верности, проходил мастер-класс по изготовлению цветов из цветной бумаги. (ис)
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