Цветы из гофрированной бумаги создали жители Некрасовки

В рамках городского проекта «КультЛето» в воскресенье, 15 июля, в фойе Дома культуры «Заречье» района Некрасовка состоялась очередная творческая инициатива «Корзина летних идей». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Для жителей Некрасовки был проведен мастер-класс по изготовлению объемных цветов из гофрированной бумаги от активных участников клуба общения людей с ограниченными возможностями «Живой родник», — пояснил специалист учреждения.

Ранее, 8 июля, в День семьи, любви и верности, проходил мастер-класс по изготовлению цветов из цветной бумаги. (ис)