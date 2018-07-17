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Эксперт рассказал о рисках по пилотным газовым турбинам
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Эксперт рассказал о рисках по пилотным газовым турбинам 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Риски выхода из строя или простоя пилотного оборудования, в частности по проектам с российскими газовыми турбинами большой мощности, должны нести поставщики этого оборудования в рамках долгосрочных контрактов на сервисное обслуживание, заявил РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Юрий Мельников.
"Риски выхода из строя или простоя пилотного оборудования должны, очевидно, нести поставщики этого оборудования, например, в рамках долгосрочных контрактов на сервисное обслуживание", — сказал Мельников.
Ранее, 17 июля, газета «Коммерсант» сообщила, что Минпромторг подготовил «дорожную карту» по разработке российской линейки мощных газовых турбин в 2020-х годах. По данным газеты, министерство настаивает на приоритетной загрузке машиностроителей РФ и отсечении иностранцев от планируемой программы модернизации ТЭС. В документе говорится о «специальных условиях» для генерирующих компаний, использующих инновационное оборудование. По данным издания, Минпромторг предлагает освободить пилотные проекты с российским оборудованием от штрафов в случае нарушений сроков вводов или при поломках. В этом случае потребители будут оплачивать поставку мощности неработающего оборудования в полном объеме.
"Генераторы вправе рассчитывать не на отмену штрафов, а на скидки от производителей при покупке пилотного оборудования — в соответствии с мировой практикой. Перекладывание этих рисков на потребителей (за счет отмены штрафов генераторам) разрушит рыночные стимулы повышать качество оборудования и, в то же время, повысит для потребителей привлекательность варианта ухода на собственную генерацию. И то, и другое крайне вредно для машиностроения и энергетики", — подчеркнул Мельников.
Завершающаяся программа договора о предоставлении мощности (ДПМ) гарантирует инвестору окупаемость инвестиций в новую генерацию, но за нарушения обязательств по поставкам компании платят штрафы.
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