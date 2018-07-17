Сотовая связь вытеснила Wi-Fi на стадионах и в фан-зоне в Москве во время ЧМ-2018

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Власти Москвы совместно с операторами обеспечили бесперебойную сотовую связь на стадионах «Лужники», "Спартак" и в фан-зоне на Воробьевых горах во время чемпионата мира по футболу, так что бесплатный Wi-Fi, проведенный на объектах чемпионата, оказался невостребованным. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Мы настолько с сотовыми операторами сделали хорошую сотовую связь в «Лужниках», фан-зоне и на «Спартаке», что Wi-Fi оказался почти не нужен. В середине чемпионата мира произошло следующее: болельщики настолько привыкли к качеству связи, что тысячи иностранцев перешли в прямую трансляцию со своих телефонов. Что произошло — сотовые сети настолько нагрузились, что в определенный момент начали уже снижать скорость, потому что просто не могли, доходило до абсурдных скоростей — до 200 Мбит/сек, когда сеть перенапряглась — они начали переходить на Wi-Fi. Если бы мы немного раньше договорились с операторами об этом, то может быть можно было бы обойтись в принципе без Wi-Fi", — сказал Ермолаев.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 года парке «Зарядье».