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В Польшу не пустили двух марокканцев с FAN ID, которые хотели уехать в Германию и Францию
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В Польшу не пустили двух марокканцев с FAN ID, которые хотели уехать в Германию и Францию 

Клопс.Ru 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
На погранпереходе в Безледах 15 июля задержали двоих марокканцев, которые хотели попасть в Варшаву по FAN ID. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Варминьско-Мазурского пограничного управления.
Граждане Марокко признались сотрудникам таможенного поста, что намеревались поехать из Варшавы во Францию и Германию. 26— и 33-летние мужчины думали, что они пересекут границу, используя паспорт FAN ID.
Иностранцам отказали во въезде в Польшу и вернули в Россию.
30 июня и 1 июля сотрудники Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы задержали шесть человек, которые пытались незаконно въехать в Польшу. Все иностранные болельщики получили отказ во въезде в Польшу. Они были переданы российской стороне.
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