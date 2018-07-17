В Польшу не пустили двух марокканцев с FAN ID, которые хотели уехать в Германию и Францию 

На погранпереходе в Безледах 15 июля задержали двоих марокканцев, которые хотели попасть в Варшаву по FAN ID. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Варминьско-Мазурского пограничного управления.
Граждане Марокко признались сотрудникам таможенного поста, что намеревались поехать из Варшавы во Францию и Германию. 26— и 33-летние мужчины думали, что они пересекут границу, используя паспорт FAN ID.
30 июня и 1 июля сотрудники Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы задержали шесть человек, которые пытались незаконно въехать в Польшу. Все иностранные болельщики получили отказ во въезде в Польшу. Они были переданы российской стороне.