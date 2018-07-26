В Воронеже спасли потерявшуюся и застрявшую в ловушке в лесу пенсионерку

В среду, 25 июля, в Воронеже спасли попавшую в ловушку в лесу пенсионерку, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Старушка приехала в лес с дочерью на сбор грибов. Пока дочь ходила по лесу в поисках грибов, пожилая женщина оставалась возле машины. Заскучав, пенсионерка тоже решила пойти на прогулку в лес и потерялась.