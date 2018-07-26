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В Воронеже спасли потерявшуюся и застрявшую в ловушке в лесу пенсионерку
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В Воронеже спасли потерявшуюся и застрявшую в ловушке в лесу пенсионерку 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В среду, 25 июля, в Воронеже спасли попавшую в ловушку в лесу пенсионерку, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».
Старушка приехала в лес с дочерью на сбор грибов. Пока дочь ходила по лесу в поисках грибов, пожилая женщина оставалась возле машины. Заскучав, пенсионерка тоже решила пойти на прогулку в лес и потерялась.
На поиски пенсионерки отправились сотрудники спецслужб и волонтеры. В итоге, старушку увидел один из родственников за 600 метров от места пропажи. Она лежала неподвижно, а нога застряла в развилке деревьев. Самостоятельно пенсионерка выбраться не могла. На помощь приехали сотрудники МЧС, которые смогли вытащить старушку. Женщину доставили в больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
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