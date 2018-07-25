В Воронеже снова ищут пропавшего 15-летнего подростка

Полиция попросила волонтеров поисково-спасательного отряда «Черноземье» помочь в поиске 15-летнего Владимира Пугачева.

21 июля подросток выехал из села Орловка Хохольского района и пропал. Приметы парня: рост 170-176 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. На правой стороне лба есть маленький шрам. В день исчезновения был одет в синие джинсы, черную футболку, синие кроссовки Adidas и темно-серую кепку.

Напомним, подростка уже объявляли в розыск в марте. Тогда его, к счастью, удалось отыскать.