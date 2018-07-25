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В Воронеже снова ищут пропавшего 15-летнего подростка
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В Воронеже снова ищут пропавшего 15-летнего подростка 

АиФ 46 минут назад
Фото: АиФ
Полиция попросила волонтеров поисково-спасательного отряда «Черноземье» помочь в поиске 15-летнего Владимира Пугачева.
21 июля подросток выехал из села Орловка Хохольского района и пропал. Приметы парня: рост 170-176 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. На правой стороне лба есть маленький шрам. В день исчезновения был одет в синие джинсы, черную футболку, синие кроссовки Adidas и темно-серую кепку.
Напомним, подростка уже объявляли в розыск в марте. Тогда его, к счастью, удалось отыскать.
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