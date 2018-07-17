В Воронеже ищут пропавшую без вести 45-летнюю женщину

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 45-летней Анастасии Иващенко

Последний раз женщину видели 20 июня в Воронеже по адресу: ул. Маршака, 7. Приметы Анастасии: рост около 173 см, худощавого телосложения, на правой руке от кисти до локтя шрамы от порезов. В день исчезновения предположительно была одета в светло-синие джинсы, темную блузку, розовые летние кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии, волонтеры просят сообщать по телефонам 89066702344, 112 или 02.