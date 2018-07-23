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В центре Воронежа разыскивают 79-летнюю пенсионерку
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

В центре Воронежа разыскивают 79-летнюю пенсионерку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в розыске без вести пропавшей 79-летней Валентины Чубревой.
Валентина Васильевна бесследно исчезла в Центральном районе в воскресенье, 22 июля. Приметы пенсионерки: рост 155 см, худощавого телосложения, седые волосы. В день исчезновения была одета в салатовый пиджак, черную юбку, белые туфли. По информации волонтеров, женщина нуждается в помощи медиков.
Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, волонтеры просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.
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