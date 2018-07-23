В центре Воронежа разыскивают 79-летнюю пенсионерку

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в розыске без вести пропавшей 79-летней Валентины Чубревой.

Валентина Васильевна бесследно исчезла в Центральном районе в воскресенье, 22 июля. Приметы пенсионерки: рост 155 см, худощавого телосложения, седые волосы. В день исчезновения была одета в салатовый пиджак, черную юбку, белые туфли. По информации волонтеров, женщина нуждается в помощи медиков.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, волонтеры просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112.