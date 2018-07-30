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Пропавшего в Воронеже 25-летнего парня нашли мёртвым в лесу
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Пропавшего в Воронеже 25-летнего парня нашли мёртвым в лесу 

Вести Воронеж 28 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Молодого человека искали две недели. Пропавшего 25-летнего Александра Ч. нашли мёртвым, сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в понедельник, 30 июля. По информации «Вести-Воронеж», тело парня обнаружили в «Олимпике» ещё 11 июля. Молодой человек пропал 28 июня в Коминтерновском районе. Как уточнили источники «Вести-Воронеж», горожанина нашли повешенным. По факту обнаружения тела следователи начали доследственную проверку, уточнили в региональном управлении СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Екатерина Трещикова
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