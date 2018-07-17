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Шепелев обнародовал настоящее имя Зверева-младшего
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Шепелев обнародовал настоящее имя Зверева-младшего 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сергей Зверев-младший предпринял несколько попыток найти своих настоящих родителей. Однако каждый раз, приходя на программу Дмитрия Шепелева, его ждало разочарование — у женщин, претендовавших на родство с ним, не совпадало ДНК. Молодой человек уже было отчаялся найти мать и хотел прекратить поиски. Однако ведущий программы «На самом деле» выполнил свое обещание.
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Сергей Зверев — младший не совладал с эмоциями, узнав результаты ДНК-тестаСын Сергея Зверева вновь прошел ДНК-тест, чтобы выяснить окончательно, является ли он сыном эпатажного стилиста или все-таки нет. В очередном выпуске шоу, героем которого стал сын стилиста, Шепелев объявил результаты еще одного теста на ДНК. Шоумен сообщил, что сейчас за кулисами находится женщина, у которой обнаруженное ДНК совпадает на 99.9% и она является матерью молодого человека.
Зверев-младший не смог сдержать слез, так как не мог поверить, что его долгие поиски увенчались успехом. Оказалось, что после того, как он появился на свет, его назвали Дмитрием. Его имя было изменено уже после того, как он был усыновлен.
Стоит отметить, что по словам Шепелева, приемный отец Сергей Зверев обижен на своего сына за то, что тот хотел найти своих биологоческих родителей. Поющий стилист прекратил со Зверевым-младшим всякое общение, как по телефонной связи, так и в соцсетях, пишет сайт Dni.ru.
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