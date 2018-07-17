Оплата налогов «оптом» и авансом" изменит финансовые отношения россиян с государством

Принятый Госдумой закон, объединяющий несколько налогов и разрешающий платить их авансом станет востребованным у россиян инструментом. ‍Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ, профессор, доктор наук Валерий Масленников.

"Унифицировать налогообложение для упрощения оплаты для обычных людей стремятся во всем мире. И эта работа, как правило, приветствуется гражданами, так как контролировать уплату всех налогов довольно сложно. Использование современных технологий, вроде личного кабинета налогоплательщика, в какой-то мере упрощает задачу, но отнюдь не решает ее. Контролировать все составные своих налогов способен далеко не каждый человек.

В итоге человек забывает что-то оплатить или просто из-за ошибки не получает квитанцию от фискалов. В итоге он попадает на штрафные санкции государства, которое с точки зрения законодательства поступает верно. Хотя большинство таких наказанных пострадали просто по невнимательности — целью уклониться от уплаты положенных сборов не ставилось. Введение единого налогового платежа физлица решит сразу ряд проблем, с которыми сталкиваются россияне", — отмечает специалист.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий платить налог на землю, имущество и транспорт авансом. Документ вводит с 1 января 2019 года институт «специальных авансовых взносов», которые граждане смогут добровольно перечислять в бюджетную систему РФ в счет уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физлиц. Вводится понятие «единого налогового платежа физлица», которое включает в себя платежи по этим трем налогам.

"Сведение трех налогов в единый сбор очень удобно — это облегчает жизнь человеку. Ему уже не нужно мучиться с подсчетом каждого вида сбора в отдельности. В личном кабинете налогоплательщика с учетом указанных параметров имущества — квартиры, авто или земельного участка — формируется единый платеж, который можно оформить не только по итогам года, но и на перспективу.

Проблема россиян в том, что большинство наших сограждан даже понятия не имеют о собственной налогооблагаемой базе. Не все знают, что нужно платить налог на авто, многие удивляются даже приходящим раз в год квитанциям по уплате налога на имущество. Система подсчета и уплаты налогов в РФ довольно сложна, но разбираться в ней каждому из нас необязательно. В конце концов, принятый закон дает возможность оплатить все необходимые сборы теперь и в МФЦ, где помогут разобраться и составить бумаги", — подчеркивает аналитик.

Заплати и спи спокойно

Также одобренный Думой закон вносит поправки в часть первую Налогового кодекса, которые дают возможность уплаты налогов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), в которых организована возможность приема от физлиц денежных средств в счет уплаты налоговых платежей и их перечисление в бюджетную систему РФ. Эта норма вступит в силу 1 января 2019 года.

Закон устанавливает предельный трехлетний срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачет сумм излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. В случае непредоставления расчетов по страховым взносам в налоговый орган налоговики могут принять решение приостановить операции плательщика страховых взносов по его счетам в банке. Новые нормы предусматривают, что единый налоговый платеж может быть произведен иным лицом за налогоплательщика, при этом это лицо будет не вправе требовать возврата этого платежа из бюджетной системы РФ.

"Отдельное преимущество — государство, наконец, дало возможность решить налоговые вопросы за кого-то третьему лицу. Лично я сталкивался с необходимостью помочь родственникам в этом деле и наталкивался на строгий запрет — мол, каждый сам оплачивает по своим обязательствам. Приходилось, что называется, изощряться. Но если разобраться, государству абсолютно безразлично, кто оплатил тот или иной налог за человека — он сам или его знакомый. Главное, что задолженностей нет.

Госдума новым законом привнесла в российское налоговое законодательство сразу ряд полезных новаций, которые россияне оценят довольно быстро. Возможность заплатить налоги на три года вперед и, что называется, спать спокойно, понравится многим в нашей стране. Тем более, что деньги никуда не пропадают — в случае продажи квартиры или машины, за которую уплачено, можно вернуть деньги или оставить их в счет будущих платежей. Это очень удобно.

Государство старается расширить возможности уплаты налога гражданами и максимально упростить этот процесс — это правильный путь. На мой взгляд, идея хороша, главное «отшлифовать» ее применение на практике. Россияне же охотно воспользуются новыми опциями — для помощи с оплатой налогов родственникам, для авансового платежа и расчета с государством единым переводом. К удобствам люди привыкают, как показывает практика, очень быстро", — заключает Валерий Масленников.