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Вячеслав Володин: саммит в Хельсинки имеет большое значение не только для РФ и США, но и для всего мира
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Вячеслав Володин: саммит в Хельсинки имеет большое значение не только для РФ и США, но и для всего мира 

duma.gov.ru 2 часа назад
Фото: duma.gov.ru
«Россия и США — это мощнейшие ядерные державы — страны, которые во многом определяют глобальную безопасность. И этой встречи ждали многие. И для Совета Европы она крайне важна, и для стран Азии, — сказал он в комментарии »Интерфаксу». — Она имеет огромное значение в целом — в глобальном сотрудничестве, особенно по таким вопросам как безопасность, борьба с терроризмом, противодействие глобальным угрозам и вызовам».
По мнению Вячеслава Володина, саммит прошел успешно, положено начало диалогу Москвы и Вашингтона: «Посмотрим дальше, как американская сторона сможет его реализовать».
Председатель ГД выразил надежду, что отношения РФ и США будут развиваться и в рамках парламентского измерения, «потому что, пожалуй, это самая проблемная на сегодня часть наших отношений с коллегами из США».
«У нас парламентское измерение в наших отношениях находится на нулевом уровне. И об этом не случайно вчера в ходе встречи сказал Президент», — напомнил он.
По мнению Вячеслава Володина, встреча в Хельсинки Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировала готовность Президента США выстраивать конструктивные отношения с Россией, но на этом пути ему приходится преодолевать серьезное сопротивление внутри страны.
«По итогам этой встречи можно сделать вывод, что Президент США понимает необходимость выстраивания конструктивных отношений с РФ, но совершенно очевидно, что этого не хотят понимать представители политической элиты США, в первую очередь те, кто имеет отношение к Демпартии», — сказал Председатель ГД.
По его словам, это противодействие напрямую связано с проигрышем демократов на президентских выборах, и они «никак не могут смириться с поражением». Именно поэтому, уверен Вячеслав Володин, они придумывают все новые и новые «аргументы» против РФ. «Однако, озвучивая свои обвинения в адрес России, они, на самом деле, делают все для ослабления своего Президента», — считает Председатель ГД.
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