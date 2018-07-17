Вячеслав Володин: саммит в Хельсинки имеет большое значение не только для РФ и США, но и для всего мира

Россия и США — это мощнейшие ядерные державы — страны, которые во многом определяют глобальную безопасность. И этой встречи ждали многие. И для Совета Европы она крайне важна, и для стран Азии, — сказал он в комментарии »Интерфаксу» . — Она имеет огромное значение в целом — в глобальном сотрудничестве, особенно по таким вопросам как безопасность, борьба с терроризмом, противодействие глобальным угрозам и вызовам».

По мнению Вячеслава Володина, саммит прошел успешно, положено начало диалогу Москвы и Вашингтона: «Посмотрим дальше, как американская сторона сможет его реализовать».

Председатель ГД выразил надежду, что отношения РФ и США будут развиваться и в рамках парламентского измерения, «потому что, пожалуй, это самая проблемная на сегодня часть наших отношений с коллегами из США».

«У нас парламентское измерение в наших отношениях находится на нулевом уровне. И об этом не случайно вчера в ходе встречи сказал Президент», — напомнил он.

Владимира Путина и По мнению Вячеслава Володина, встреча в Хельсинки Дональда Трампа продемонстрировала готовность Президента США выстраивать конструктивные отношения с Россией, но на этом пути ему приходится преодолевать серьезное сопротивление внутри страны.

«По итогам этой встречи можно сделать вывод, что Президент США понимает необходимость выстраивания конструктивных отношений с РФ, но совершенно очевидно, что этого не хотят понимать представители политической элиты США, в первую очередь те, кто имеет отношение к Демпартии», — сказал Председатель ГД.