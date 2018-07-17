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В Москве во время ЧМ пробки на дорогах достигали семи баллов всего три раза
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В Москве во время ЧМ пробки на дорогах достигали семи баллов всего три раза 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Приток туристов в Москву на чемпионат мира по футболу не сказался негативно на дорожной ситуации в городе, максимальная загруженность дорог за весь период проведения мундиаля достигала 7 баллов всего три раза, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
"Чемпионат мира и огромный наплыв туристов в город не повлиял на дорожную ситуацию. Средняя загруженность дорог в вечерний час пик составляла 5 баллов, максимальная загруженность в 7 баллов во время Чемпионата мира была зафиксирована всего три раза", — рассказали в ведомстве во вторник.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Москва приняла 12 матчей чемпионата.
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