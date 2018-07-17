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Работы выдающихся венецианских мастеров XVIII века покажут в ГМИИ им. А. Пушкина
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Работы выдающихся венецианских мастеров XVIII века покажут в ГМИИ им. А. Пушкина 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Хамовники
А. Пушкина, выставка «От Тьеполо до Каналетто и Гварди» пройдет с 24 июля по 14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГМИИ им. А. Пушкина.
«ГМИИ им. А. Пушкина представляет выставку «От Тьеполо до Каналетто и Гварди» — работы выдающихся венецианских мастеров XVIII века из городского музея Палаццо Кьерикати в Виченце; коллекции Интеза Санпаоло — галереи Италии, палаццо Леони Монтанари в Виченце; ГМИИ им. А. Пушкина. В экспозиции будет представлено 57 работ, среди которых 23 произведения из Палаццо Кьерикати, 25 произведений из ГМИИ им. А. Пушкина, 9 произведений из галерей Италии — Палаццо Леони Монтанари», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что выставка проходит под патронатом посольства Италии в Москве.
«Работы из этих собраний, давно завоевавших мировую известность, впервые будут показаны вместе в едином пространстве, что позволит зрителям получить более полное представление о многообразии венецианской живописи рококо. В экспозиции можно увидеть произведения таких важнейших итальянских художников, как Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Тьеполо, Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Питтони, Лука Карлеварис, Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Пьяццетта, Джованни Антонио Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги», — добавили в музее.
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