Италия в ноябре примет участие в культурном форуме в Петербурге

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Италия 15-17 ноября будет участвовать в качестве страны-гостя в международном культурном форуме в Санкт-Петербурге . Об этом заявил журналистам в пятницу посол Италии в РФ Паскуале Терраччано на предварительном показе полотна «Эней, Анхиз и Асканий» работы Джандоменико Тьеполо в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина.

По его словам, к этому событию приурочен целый ряд совместных проектов. «В том числе состоятся выставки, одна из которых будет посвящена творчеству Франческо Петрарки, а другая — Помпеям », — отметил дипломат.

Предпоказ картины «Эней, Анхиз и Асканий» прошел в преддверии открытия 23 июля выставки «От Тьеполо до Каналетто и Гварди». «Мы привозим 57 работ венецианских мастеров. Это очень важное событие. При этом выставка демонстрирует хорошие отношения между Италией и Россией в области культуры», — подчеркнул посол.

В свою очередь директор Городского музея Палаццо Кьерикати в Виченце (здесь хранится выставленное полотно — прим. ТАСС) профессор Джованни Вилла отметил, что «выставка расскажет о всей полноте работ венецианских художников того времени, а также продемонстрирует тесную культурную взаимосвязь между Россией и Италией».

По словам главного научного сотрудника ГМИИ, хранителя итальянской живописи Виктории Марковой, экспозиция получилась даже лучше, чем ожидалось. «Мы очень довольны. Выставка рассказывает о венецианской живописи XVIII века, о времени, когда Венеция переживает расцвет искусства и культуры», — отметила она.

О картине

"Эней, Анхиз и Асканий" — это фрагмент полотна «Греки, осаждающие горящую Трою » (хранится в Художественном музее Синебрюхова в Хельсинки — прим. ТАСС). В практике венецианских художников было принято разрабатывать некоторое время определенный сюжет, чтобы затем оставить его незавершенным и воспроизвести композицию на другом холсте. Таким образом, в качестве будущей составной части более крупного произведения появилась и картина «Эней, Анхиз и Асканий».

Это одна из работ выдающихся венецианских мастеров XVIII века, представленных на выставке. Всего посетители смогут увидеть 57 работ, среди которых 23 произведения из Палаццо Кьерикати, 25 — из ГМИИ имени Пушкина, девять — из художественной галереи Палаццо Леони Монтанари в Виченце и музея «Интеза Санпаоло». Работы из этих собраний, давно завоевавшие мировую известность, впервые будут показаны вместе в едином пространстве, что позволит зрителям получить более полное представление о многообразии венецианской живописи рококо.

Предпоказ шедевров итальянских художников перед началом выставки стал уже традиционным и проводится в здании посольства в Москве регулярно на протяжении нескольких лет, начиная с перекрестного Года культуры в 2011 году.