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На Фестивальной улице по итогам опроса в проекте «Активный гражданин» завершается благоустройство детской площадки
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На Фестивальной улице по итогам опроса в проекте «Активный гражданин» завершается благоустройство детской площадки 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В районе Ховрино в рамках проекта «Активный гражданин» подходят к концу работы по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: ул. Фестивальная, д. 55, 57.
В рамках данных мероприятий, на детской площадки будут установлены новые малые архитектурные формы такие как: детский игровой комплекс, песочный дворик, качалка-балансир, качалка на пружине, карусель, качели.
Также будут выполнены работы по устройству полиуретанового наливного покрытия (резинка) и брусчатки на дорожках прилегающих к детской площадке.
Напомним, что «Активный гражданин» — это проект для жителей Москвы, которые небезразлично относятся к городским проблемам. Каждый житель столицы может участвовать и влиять на важные вопросы города, принимая участие в голосованиях. Голосования бывают на различные городские темы.
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