На Фестивальной улице по итогам опроса в проекте «Активный гражданин» завершается благоустройство детской площадки

В районе Ховрино в рамках проекта «Активный гражданин» подходят к концу работы по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: ул. Фестивальная, д. 55, 57.

В рамках данных мероприятий, на детской площадки будут установлены новые малые архитектурные формы такие как: детский игровой комплекс, песочный дворик, качалка-балансир, качалка на пружине, карусель, качели.

Также будут выполнены работы по устройству полиуретанового наливного покрытия (резинка) и брусчатки на дорожках прилегающих к детской площадке.