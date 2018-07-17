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Глава управы проверил ход ремонтных работ в Петровско-Разумовском проезде
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Глава управы проверил ход ремонтных работ в Петровско-Разумовском проезде 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Во время очередного субботнего обхода, который состоялся 14 июля, глава управы Савеловского Евгений Щербачев посетил двор, в котором ведутся работы по капитальному ремонту.
— Проверил дворовую территорию по адресу Петровско-Разумовский проезд, д. 24, корп. 4, 5. Этот двор стал победителем голосования на портале «Активный гражданин», — рассказал Евгений Щербачев.
В результате благоустройства во дворе заменены МАФы, уложено мягкое покрытие на детской площадке, восстановлены газоны.
Напомним, принять участие в обходах могут все желающие. Маршрут публикуется накануне на официальной странице управы в социальной сети. (мю)
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