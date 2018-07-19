Площадь природных пожаров на Ямале за сутки сократилась почти в пять раз

В среду из-за гроз в округе действовало семь лесных пожаров на площади почти 50 га.

По информации МЧС, в настоящее время зафиксировано два лесных пожара, горят леса на территории Надымского и Приуральского районов. В тушении задействованы более 20 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС.