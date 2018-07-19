Площадь природных пожаров на Ямале за сутки сократилась почти в пять раз 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за сутки сократилась почти в пять раз, до 11,5 га, сообщило в четверг главное управление МЧС по региону.
В среду из-за гроз в округе действовало семь лесных пожаров на площади почти 50 га.
По информации МЧС, в настоящее время зафиксировано два лесных пожара, горят леса на территории Надымского и Приуральского районов. В тушении задействованы более 20 специалистов, следует из данных, размещенных на сайте главка МЧС.
В июле прошлого года в округе, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Температура воздуха достигала плюс 30 градусов. Основная причина возгораний — грозы. Тогда на территории региона тогда выгорело более 170 тыс. гектаров.