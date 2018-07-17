Сегодня в мире отмечают день эмодзи

Сегодня, 17 июля, в мире празднуют Всемирный день эмодзи. Это неофициальный праздник, который отмечается ежегодно с 2014 года. Идея празднования Дня эмодзи принадлежит Джереми Берджу, который одновременно является членом нескольких комитетов консорциума «Unicode» и основателем «Emojipedia».

«Эмодзи» — это японское выражение, которое можно перевести как «слово в картинке». Впервые эмодзи были разработаны в 1990 году сотрудником коммуникационной компании «NTT Docomo», Шигетакой Куритой, для пейджеров. Изображения были призваны упростить и оживить общение.

В 2011 году компания «Apple» первой включила их в раскладку клавиатуры для смартфонов.

17 июля выбрано для празднования Дня эмодзи не случайно: именно эта дата отображается на эмодзи-календаре. Ежегодно ко Дню эмодзи проходят различные акции. Так, в 2015 году акцию, приуроченную к празднику, запустила компания «Pepsi». В Канаде была представлена целая серия банок и бутылок с эмодзи. С развитием технологий «картинки» стали неотъемлемой частью смс-переписки и интернет-общения. Каждый год компании совершенствуют старые эмодзи и добавляют новые. На сегодняшний день различных значков насчитывается более двух тысяч. Это уже не просто шарики с разными эмоциями: здесь есть транспорт, еда, животные, профессии и самые разные предметы.