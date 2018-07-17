Нижний Новгород вошел в десятку крупнейших городов РФ по количеству предпринимателей

Об этом сообщили в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок города по итогам анализа данных ежегодного муниципального статистического наблюдения и единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данным департамента, число субъектов малого и среднего бизнеса в городе увеличилось на треть по сравнению с 2014 годом и достигло показателя 602,3 на 10 тысяч человек. Для сравнения, в Красноярске — 568,2 на 10 тысяч человек, в Самаре — 376 на 10 тысяч человек.