Нижний Новгород вошел в десятку крупнейших городов РФ по количеству предпринимателей 

Об этом сообщили в департаменте экономического развития, предпринимательства и закупок города по итогам анализа данных ежегодного муниципального статистического наблюдения и единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
По данным департамента, число субъектов малого и среднего бизнеса в городе увеличилось на треть по сравнению с 2014 годом и достигло показателя 602,3 на 10 тысяч человек. Для сравнения, в Красноярске — 568,2 на 10 тысяч человек, в Самаре — 376 на 10 тысяч человек.
Напомним, в Нижнем Новгороде формируется новая стратегия взаимодействия предпринимателей и муниципалитета. Об этом заявил мэр города Владимир Панов во время одной из регулярных встреч с бизнесменами. По его словам, перед разработкой документа была проведена работа по исследованию 24 успешных практик разных городов. «Речь идет о трех составляющих: идеологии, институтах и инструментах, которые должны работать на инвесторов и предпринимательское сообщество города», — заявил Панов и добавил, что в перспективе планируется создание «внешнего офиса» для оперативного решения вопросов, возникающих у предпринимателей.