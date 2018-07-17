Проверку отселенного фонда провели в районе Арбат 

В районе Арбат 16 июля проверили на соблюдение правил безопасности здания отселенного фонда.
— Помещения осмотрели наши сотрудники из отдела безопасности совместно с полицейскими. Серьезных нарушений мы не обнаружили, все недочеты были устранены на месте. Такие проверки организуем регулярно, — рассказал заместитель директора по безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Арбат» Михаил Кленов.
Он добавил, что регулярно проводятся рейды по квартирам. Особое внимание уделяется помещениям, сдаваемых в аренду.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в районе обнаружили один несанкционированный хостел.