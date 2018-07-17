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Специалисты «Жилищника» уложили почти десять тонн асфальтового полотна в Басманном районе
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Специалисты «Жилищника» уложили почти десять тонн асфальтового полотна в Басманном районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» устранили незначительные дефекты на дорогах Басманного района, используя девять тонн песчаной смеси. Работы провели в период с 14 по 17 июля.
— Это был ямочный ремонт. К работе подключили пятерых человек. Им в помощь выдали три единицы техники. Отмечу, информацию о дефектах на дороге мы получаем от самих жителей, через портал «Наш город», от префектуры Центрального административного округа и еще сами проверяет состояние дорог, — пояснил Александр Дралюк, начальник участка №10 управляющей организации района.
В частности, ямы залатали по адресам: улица Бауманская, дом 28, строение 2; улица Госпитальный вал, дом 3, корпуса 2 и 4, и дом 5, корпус 10; улица Нижняя Сыромятническая, дом 11, корпус 1; Чешихинский проезд, дом 4, строение 1.
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