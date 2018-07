8 музыкантов, которых нужно услышать на фестивале The Flow

Lauryn Hill

Ветеранша соула в этом году отмечает двадцатилетие дебютной пластинки The Miseducation of Lauryn Hill, завоевавшей в свое время целых пять «Грэмми». Завсегдатаи музфестов помнят красную ковровую дорожку, по которой мисс Лорин величественно поднималась на сцену «Пикника Афиши» в 2012 году и последовавший за этим убойный сет. Готовим связки и повторяем бессмертный хит Doo Wop (That Thing).

Arctic Monkeys

The Flow возрождает тренд на рок в лайнапе и приглашает на главную сцену долгоиграющих Алекса Тернера и ко. В этом году парни выпустили первый за пять лет альбом Four Out of Five и заметно прокачали звуки. Вместо басов, так нравившихся миллениалам, — оркестр, вместо задорных припевов — медленные баллады. В любом случае со сцены прозвучат нетленки вроде Do I Wanna Know.

Fever Ray Сольный проект Карин Дрэйер-Андерсон — половинки шведского электронного дуэта The Knife. В конце прошлого года Карин, чьим экспериментам с внешностью позавидует и художница Лена Шейдлина, порадовала альбомом Plunge, записанным в домашней студии. Раскрашиваем лица под клоуна — это любимая маска Fever Ray — и готовимся к слэму.

Lykke Li Мы до сих пор время от времени напеваем I, I follow, I follow you Deep sea baby, I follow you, а шведская милашка, между тем записала уже третий сольник So Sad So Sexy с такими же мелодичными, тягучими и приставучими песнями. Под Lykke Li слэмиться и орать не придется, готовимся к релаксу.

Young Marco

Отдохнули и снова в бой. Хорошо известный виниловым диггерам голландец Марко Штерк не даст вам ни минуты покоя. Любитель бандан записывается на авторитетных лейблах — американском ESP Institute и амстердамском Rush Hour. И недавно основал свой — Safe Trip, где свел компиляции итальянского хауса 90-х.

Lil Tony

Перед вами главный финский патимейкер. Владелец трех клубов, собственно, один из организаторов The Flow и, пожалуй, самый раскрученный диджей страны. Весельчак стоит за пультом уже двадцать пять лет и продолжает лихо менять музыкальный ландшафт Финляндии

Chino Amobi

Симпатяга электронщик нигерийского происхождения аккумулировал вокруг себя группировку африканских саунд-художников NON Worldwide, в рамках которой записывает музыку, шьет одежду. Его музыка похожа на шаманские песнопения, тут и шум морского прибоя, и рык льва, и рев парнокопытных. Поклонники интеллектуальной электронщины заценят.

Bonobo

Если есть на свете идеальная музыка для чиллаута, то ее пишет Саймон Грин, более известный, как Bonobo. В деле почти 20 лет. Москвичи до сих пор не могут забыть его сет в 2013 году в «Москва Hall». Саймон искусно миксует мотивы 60-х годов, downbeat, dub и звуки ситары (индийский многострунный инстурмент) выдавая на выходе образцовую Lounge-музыку.